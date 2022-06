Strage di Quargnento: 27 anni al Vincenti un mese in meno alla Patrucco

Torino – In appello hanno deciso 27 anni di carcere per Giovanni Vincenti, 26 anni e 11 mesi alla moglie, Antonella Patrucco (la donna non è responsabile della calunnia nei confronti del vicino di casa). Si conclude così la tragedia di Quargnento del 5 novembre 2019 quando una tremenda esplosione avvenuta nell’agriturismo del Vincenti e della moglie Antonella Patrucco che avevano minato con delle bombole Gpl innescate per provocare un’esplosione per provocare un’esplosione che avrebbe demolito l’impianto per consentire di intascare il risarcimento dell’assicurazione. Purtroppo, per un difetto nella programmazione del timer, l’esplosione è avvenuta anzitempo causando la morte dei pompieri Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, il ferimento dei colleghi Giuliano Dodero e Graziano Luca Trombetta e del carabiniere Roberto Borlengo intervenuti per spegnere l’incendio. Il patteggiamento consente di rinunciare al ricorso in Cassazione. I due coniugi sono stati condannati per omicidio volontario, truffa all’assicurazione, e calunnia.