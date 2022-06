I “Copia-Incolla” sportivi de Il Piccolo di Alessandria

di Andrea Guenna – Noi di Alessandria Oggi siamo in quattro gatti e facciamo il lavoro che altri fanno in venti. Ma nonostante che i nostri concorrenti siano “un esercito”, avendo poco tempo a disposizione, invece di scrivere gli articoli, li copiano. E qualcuno si è incazzato. Come i colleghi di www.tuttoc.com che hanno diffidato il Piccolo di Alessandria a copiare gli articoli sportivi.

Siccome noi siamo sempre documentati, anche stavolta abbiamo la prova di tutto ciò che non è altro se non la legittima diffida di www.tuttoc.com nei confronti del foglio alessandrino.

Noi non denunciamo di nascosto i colleghi al consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti, ma pubblichiamo la verità. Che fa male.

In questi giorni siamo venuti in possesso della diffida del 5 marzo 2020. Eccola.

“Alla cortese attenzione del legale rappresentante e della redazione de Il Piccolo

Egregi Signori,

con la presente in nome e per conto di TC&C S.r.l. con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) Strada Setteponti Levante 114, partita IVA 01488100510 (di seguito, TC), per rappresentarVi quanto segue.

Come certamente saprete, TC&C S.r.l. è legittima ed esclusiva titolare del nome a dominio “Tuttoc.com”, e del relativo sito web dalla stessa gestito e presente appunto al dominio www.Tuttoc.com, nonché dell’omonima testata giornalistica, registrata presso il Tribunale di Arezzo con autorizzazione n. 7 del 29.11.2017, pubblicata sempre sul suddetto dominio.

Il sito www.Tuttoc.com, aggiornato quotidianamente tramite la propria redazione e che tratta principalmente di temi calcistici legati al mondo della Serie C, fa parte, tra l’altro, di “TuttoMercatoWeb”, noto network editoriale operativo da molti anni in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale, che vanta prestigiose collaborazioni giornalistiche che hanno fatto dello stesso network e delle testate aderenti un punto di riferimento sia per gli operatori di settore sia per il pubblico.

Sul Vs. sito www.ilpiccolo.net sono riprodotti sistematicamente e con soluzione di continuità articoli e servizi esclusivi tratti dalla nostra testata giornalistica, senza alcuna indicazione della fonte. In calce, alcuni esempi.

Tale Vs. comportamento viola la vigente normativa in tema di diritto d’autore, atteso peraltro che TC&C SRL si è espressamente riservata tutti i diritti di riproduzione, anche in forma parziale degli articoli pubblicati sui propri siti.

Non intendiamo pertanto tollerare oltre tale illegittima riproduzione e utilizzo dei nostri contenuti in forma integrale senza citazione di fonte, mai in alcun modo autorizzato e contrario anche ai diritti di corretta informazione al pubblico.

Per quanto sopra pertanto

VI DIFFIDIAMO

a riprodurre in maniera integrale i nostri articoli e nel caso decidiate di riportare in maniera parziale contenuti di opinione e servizi esclusivi, come interviste,

CHIEDIAMO

di essere citati in quanto fonte del contenuto ripreso.

Certi di un Vs. positivo riscontro, ci è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

TC&C SRL”

No comment.