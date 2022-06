L’ingegner Marco Neri sospeso dall’incarico senza stipendio per sei mesi ricorrerà in Procura contro la decisione della dottoressa Ganci

Alessandria (Max Corradi) – L’ingegner Marco Neri sospeso dall’incarico di dirigente ai lavori pubblici per sei mesi e senza stipendio per non aver prodotto alcuni documenti relativi al collaudo del Ponte Meier, si è rivolto al suo avvocato per impugnare quella decisione presa dalla segretaria generale dottoressa Francesca Ganci, una decisione considerata del tutto arbitraria. Abbiamo cercato di parlare con Neri ma non è raggiungibile, e allora cerchiamo di capire cosa sia veramente successo. Indagando ci siamo resi conto che l’intera vicenda è incomprensibile come è incomprensibile la sanzione all’ingegner Marco Neri, dirigente della Direzione Sviluppo economico, Commercio, Turismo, Protezione Civile, Mobilità, Sanità e Ambiente del Comune di Alessandria. L’accusa sarebbe relativa al mancato collaudo tecnico-amministrativo del ponte Meier. È noto che Neri sia tendenzialmente un socialista, forse distante dalle posizioni della giunta guidata da Cuttica. Questo fatto potrebbe – dico potrebbe – aver influenzato la sanzione a suo carico. Siamo in campagna elettorale e in campagna elettorale le regole del bon ton finiscono momentaneamente in soffitta. Resta il fatto che non si capisce su cosa si basi la decisione della dottoressa Ganci in quanto il collaudo statico, cioè quello vero sulle strutture per testare la resistenza del ponte, è stato fatto per tempo e a regola d’arte, così come le perizie effettuate dall’architetto Benini. Nel nostro caso si tratta invece di documenti puramente amministrativi che comprendono qualche documentazione lavori che manca, e qualche documento inerente il collaudo amministrativo per chiudere le ultime pendenze. Il tutto non ha nulla a che fare con la struttura d’un ponte che, può piacere o meno, è ormai supercollaudato nella pratica, oltre che secondo la normativa vigente, e presenta caratteristiche di robustezza che vanno ben oltre gli standard richiesti.