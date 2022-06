Da Circuito Cultura e Territorio Slala – Tutta la Provincia a portata di QRCode

Presentata a Casale e Tortona la Guida per il Sud Piemonte, progettata per essere sempre aggiornata come un’App. Uno strumento agile e svelto, con poche parole e tanti QRcode, per accompagnare i turisti appassionati del lento viaggiare tra le nostre meravigliose terre, prenotando esperienze sul portale QuartoPiemonte.

Prima di guidare i viaggiatori alla scoperta del territorio, questo piccolo libretto ha già raggiunto una grande meta: aver riunito intorno a un tavolo i Sindaci e i rappresentanti di Casale Monferrato, Tortona, Valenza, Alexala e Fondazione Slala. Tutti insieme a parlare di promozione, di affinità e anche di diversità, ma di quelle belle, che segnano le identità di ciascuno e concorrono a creare una proposta turistica unica e completa, per viaggiatori vicini e lontani, appassionati di turismo lento, cibo autentico e vini sorprendenti.

La guida, prodotta dal Circuito del Territorio della Fondazione Slala, è stata presentata in due conferenze stampa prima al Museo Civico di Casale e poi tra le colline tortonesi, nella nuovissima Cantina dei Vigneti Repetto. Occasione decisiva per la sua produzione è stata l’inaugurazione della fermata a Tortona, unica in Regione, del treno ad alta velocità Giruno, che da dicembre del 2020 ogni giorno collega Zurigo e Genova, e rappresenta sicuramente un’opportunità preziosa per tutto il Sud Piemonte. Il libretto è stato infatti pensato anche in funzione del mercato elvetico e redatto in tre lingue – italiano, tedesco e inglese – per proporre ai turisti d’Oltralpe che scenderanno a Tortona un’offerta di servizi a portata di mano, dal noleggio dell’auto alla consegna a casa dei prodotti acquistati nei territori toccati dal Circuito.

Vero cuore della guida sono però le esperienze: dalle lezioni di cucina alla ricerca del tartufo, dalla visita alle fabbriche orafe alle degustazioni in cantina. E poi ancora, viaggi in mongolfiera, Musei tematici, cammini e percorsi sull’antica via del Sale: ad oggi sono oltre 50 le proposte dietro ai QRCode che puntano sulla piattaforma QuartoPiemonte, entrata anche lei a far parte di questo ambizioso progetto di rilancio del Sud Piemonte che riunisce i principali Comuni delle Province di Alessandria e di Asti, Consorzi, partner privati e Fondazioni. QuartoPiemonte, con il suo pratico motore di ricerca e prenotazione di esperienze specializzato sul Sud Piemonte, è infatti apparso fin da subito il naturale riferimento per il Circuito, rappresentando la vetrina evoluta del territorio, dove produttori, ristoratori e albergatori locali possono incontrarsi per far nascere nuove collaborazioni 4.0 e proporre ai viaggiatori offerte nuove e inaspettate. Da maggio QuartoPiemonte è diventato impresa no profit, per coronare anche a livello giuridico la vocazione sociale da cui è nato e con cui porta avanti la sua attività, ormai da quasi due anni.

“Viviamo un momento di grande fermento – commenta Cesare Rossini, presidente di Slala -, complice anche la pandemia che ha fatto riscoprire a molti le nostre terre e rilanciato un turismo più consapevole, sostenibile e attento alla bellezza delle diversità. Per favorire il dialogo di tutte le iniziative di valorizzazione del Sud Piemonte, la Fondazione SLALA nel 2021 ha costituito il Circuito, con un obiettivo semplice e ambizioso: far conoscere il patrimonio d’arte, cultura e paesaggio del nostro Piemonte e svilupparne tutte le sue potenzialità“.

“Questa piccola Guida – ha detto Roberto Livraghi presidente del circuito – rappresenta uno dei primi, concreti passi di un cammino comune, fatto anche per superare campanilismi e resistenze. Ed entrare finalmente sulla scena del grande turismo”.