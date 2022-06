Asti – Ieri mattina l’arrivo di Salvini in città per la campagna elettorale è stato preceduto di qualche giorno dalla clamorose dimissioni del presidente della Provincia Paolo Lanfranco (nella foto) della Lega che tra l’altro, dopo 15 anni nelle vesti di primo cittadino di Valfenera, domani al voto, non si potrà più ripresentare e quindi decadrà dalla carica di presidente. Ma anche il suo vice Davide Massaglia (nella foto a lato), sindaco di Piovà, ora esce dal Carroccio.