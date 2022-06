Camion contro moto, centauro all’ospedale

Alessandria – Un motociclista di 39 anni residente a Mede Lomellina è finito all’ospedale di Alessandria vittima di un incidente stradale che si è verificato stamane all’uscita del casello Alessandria Est sulla A21. Erano circa le sette quando il centauro, pagato il biglietto e uscito dall’autostrada stava immettendosi nella provinciale per Alessandria quando un Tir condotto da un dominicato di 43 anni proveniente da Spinetta Marengo stava entrando nella A21 e gli avrebbe tagliato la strada. L’impatto è stato inevitabile e il centauro è stato portato in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso e una squadra del 118.