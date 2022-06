A patron Di Masi serve solo un “Grazie” e non una processione

Che la “Marcia pro Di Masi” organizzata per ieri, sabato 11 giugno 2022 pomeriggio, fosse “una cagata pazzesca” lo capiva chiunque. Comunque è stata sospesa. Al di là della possibile partecipazione all’iniziativa, della data, dell’orario e del suo pittoresco ispiratore, è l’idea in sé che non funziona. Esattamente come non sarebbe ragionevole un’immaginaria “Fiaccolata anti Di Masi”. Di Masi infatti non è un amministratore pubblico votato dai cittadini e chiamato a gestire un bene di tutti e non è neppure l’Amministratore Delegato dei Grigi. Luca Di Masi l’Alessandria Calcio una decina d’anni fa l’ha comprata e pagata (rilevandola da proprietari mandrogni che sono scappati), ne ha finanziato l’attività sportiva per quasi due lustri e adesso probabilmente ritiene di avere esaurito il suo compito. Piaccia o non piaccia è chiaro che, per il nostro Presidente, la proprietà e la gestione del club hanno perso ai suoi occhi fascino e spinta emotiva. Tutti noi sportivi alessandrini grazie a lui e alle sue risorse abbiamo goduto un decennio di tranquillità societaria e continuità sportiva, particolari tutt’altro che secondari o scontati. Di questo dovremmo ringraziarlo e non piagnucolare perché non se la sente più di andare avanti. Auguriamoci che non ci lasci nelle mani di uno scellerato. Abbiamo creduto che la delusione per una retrocessione arrivata un po’ a sorpresa (soprattutto per certi inguaribili minchioni, tifosi o giornalisti che siano) sia stata la causa della disaffezione del nostro Presidente. E se invece l’idea dell’abbandono fosse maturata in Di Masi tempo addietro e ben prima dello sfortunato epilogo? Che diritto ha ciascuno di noi di discutere i sentimenti, l’entusiasmo, magari i rapporti familiari e le risorse finanziarie di un’altra persona, chicchessia, in questo caso il presidente del Club Grigio? Sui social in questi mesi abbiamo letto di tutto su Di Masi, anche le più volgari e ingenerose cattiverie che si possono pubblicare. Ma chi sono gli autori di questi giudizi infamanti? Miserabili che, appena si presentava l’occasione gentilmente offerta da dipendenti sleali della società, entravano gratis allo stadio. Altri invece che in vita loro hanno provato ad amministrare poco più di un condominio e sono stati messi alla porta. E che dire di coloro i quali all’ombra dei Grigi hanno lucrato con i loro miserrimi micro businnes e si augurano di continuare? Per non parlare della moltitudine che ha maneggiato e sperato che Di Masi esaudisse un loro recondito e inconfessabile desiderio (e per l’occasione non scomodiamo la psicanalisi perché, se no, ci tocca organizzare un ciclo di terapia di gruppo, anzi di massa), cioè l’assunzione di Fabio Artico come DS. Perché? Per consentire al loro idolo di replicare qui da noi i disastri che aveva combinato prima a Cuneo e a Porto Tolle in qualità di DS, ovvio. Stendiamo poi un velo pietoso sull’attività precedente dell’ex bomber presso il settore giovanile della Juve perché non sia mai che fossero stati proprio quei trascorsi bianconeri del nostro DS a impedirci di poter usufruire della possibilità di aver in prestito giocatori bianconeri dall’ Under 23 bianconera. Giocatori che invece hanno fatto la fortuna di tante altre società di C e di B. Della serie “Quello lì purtroppo lo abbiamo conosciuto bene quindi non gli diamo una minchia da valorizzare”. Ci avevano detto che la Juve non ci prestava volentieri i suoi giovani perché si militava in Serie C, ok. E quando siamo arrivati in B cos’è cambiato? C’è arrivato Coccolo per sei mesi via Spal, giocatore però tenuto insieme con il fil di ferro. E ancora: se fosse che siano state proprio le tre stagioni gestite da Artico qui da noi, visto il bagno di sangue procurato e ancora lontano da essersi esaurito, a fiaccare definitivamente l’entusiasmo (e non solo quello…) di Di Masi? Giriamo questa giustificata riflessione ai nostri leoni da tastiera e a quei giornalisti d’accatto, sempre pronti a spalleggiare la parte che sembra vincente. Sembra, appunto. Perché di vincenti in questa città e in questa vicenda non riusciamo proprio a vederne alcuno.