Bassa affluenza alle urne, per un “Vaffa” definitivo ai politici: la gente non ne può più; tutti i dati degli scrutini dei Comuni minori di lunedì 13 giugno 2022

di Louis Cyphre – A mezzogiorno di oggi 12 giugno 2022, solo il 18% degli italiani è andato a votare contro il 20% della volta precedente che era già sotto la media della volta precedente ancora. Nella nostra provincia la situazione è leggermente migliore come si vede dalla prima tabella a pie’ d’articolo.

Di questo passo le amministrative, alla fine dei conti, potranno contare su uno striminzito 65% dei votanti. Cioè, in soldoni, più di tre italiani su dieci sono stati a casa a vedere la TV.

E c’è un problema, cari signori del potere, perché ora può succedere di tutto in quanto più di un terzo degli italiani vi ha mandato a quel paese, vale a dire oltre 15 milioni di aventi diritto al voto.

Hanno ragione quelli di Cuneo quando dicono: “Chi troppo tira s’cianca la fila”.

Amministrative 2022, dati delle 12:00

Amministrative 2022, dati delle 19:00

Il divario tra il dato del 2017 e quello di oggi aumenta e alle 19:00 si è passati in provincia da un meno 4,13% a un meno 5,52%, con Alessandria che fa segnare un record storico con un meno 7,04%.

Amministrative 2022, dati delle 23:00

Lunedì 13 giugno 2022 – il risultato degli scrutini delle amministrative nei Comuni minori in tutta la provincia