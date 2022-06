Eterni lavori sulla linea ferroviaria tra Acqui e Genova

Ovada – Ma i nostri ferrovieri non provano un po’ di vergogna? Certo, mi ricordo i nostri vecchi che quando dicevano “quello lì fa il ferroviere” intendevano si intendeva dire che aveva “la schiena dritta”, cioè che non aveva voglia di lavorare. Oggi avere “la schiena dritta” è diventato un titolo di merito e ciò è un segno dei tempi. Ora però i ferrovieri italiani stanno oltrepassando il limite. Ma è mai possibile che da anni la linea che da Acqui Terme, passando per Ovada, diretta a Genova non sia praticamente mai agibile completamente? Ma è mai possibile che i lavori sono fatti solo di giorno? Ma è mai possibile che da anni ormai i nostri pendolari devono passare l’ennesima estate calda per lavori e migliorie che non finiscono mai? Ma con quale faccia tosta i rappresentanti di Regione Liguria, Trenitalia e Rfi hanno dedicato l’altra sera un convegno alla Acqui – Ovada – Genova per annunciare l’ennesima stagione di disagi? Così, come se niente fosse. Tutto ciò mentre la chiusura ad agosto della linea che è ormai una triste tradizione, determinerà un notevole allungamento dei tempi di manutenzione: tra Campo Ligure e Genova la circolazione sarà interrotta per un mese, dal 6 agosto al 4 settembre, col trasbordo sui bus sostitutivi. E ci saranno alcune corse, come la prima della mattina, che saranno sostituite con gli autobus non solo in quel tratto ma per tutta la lunghezza della linea, da Acqui a Brignole. Oltre ai pendolari, a pagare le conseguenze di questo scandaloso, insopportabile e indegno disservizio ferroviario, a causa dell’aumento su strada dei bus sostitutivi saranno i viaggiatori sulla A26 con tutte le incertezze del caso.

Una vergogna e stavolta qualcuno deve pagare.