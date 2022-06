Uno schianto nella notte, tre auto si scontrano, due i feriti, traffico in tilt

Alessandria – Notte nel caos a causa di un brutto incidente stradale che si è verificato verso le undici e ha coinvolto tre veicoli sull’ex statale 10 nella zona del ponte Bormida a Castelceriolo. Traffico in tilt con lunghe code. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Stradale oltre a una squadra del 118 che ha provveduto al ricovero in ospedale di due feriti in codice giallo. I Carabinieri hanno provveduto a chiudere la Statale nella rotonda all’altezza dell’incrocio con Strada Stortigliona.

Seguiranno aggiornamenti