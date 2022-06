Affissi a Masio manifesti funebri per Urbano Cairo che per fortuna gode di ottima salute

Masio – Alcuni tifosi del Torino sedicenti “Resistenti Granata 1906” hanno firmato un manifesto funebre intestato a Urbano Cairo, editore alessandrino ma originario proprio di Masio, presidente del Torino Calcio, affisso in tutto il paese in cui si legge testualmente: “Ha compiuto la sua opera Urbano Cairo, anni 65. Riuscendo a togliere ogni fierezza e velleità ad una società leggendaria, il Football Club Torino, e alla sua tifoseria, un tempo orgogliosa, unica e appassionata. Cancellando ogni sogno, speranza e ambizione giorno dopo giorno, per 17 lunghissimi anni.

Pur augurandogli una lunga vita non avrà mai il nostro perdono su questa terra e dovrà sperare che San Pietro non sia un cuore granata”. Evidentemente i tifosi granata firmatari del manifesto da morto non sono molto soddisfatti, dati i risultati, della gestione di Cairo della blasonata squadra torinese.