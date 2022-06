Barbara Paglieri cede le quote che restano in azienda

Alessandria – Dopo l’acquisizione delle quote di Barbara Paglieri la Paglieri Spa rinnova il Cda composto dai Ceo Debora Paglieri, Fabio Rossello, ex marito di Debora, e Lodovico Paglieri, fratello di Barbara, e da Ginevra Rossello Paglieri in qualità di consigliera di amministrazione, mentre Aldo Paglieri è presidente non esecutivo. Barbara Paglieri, dopo la cessione di quote, esce di scena. L’azienda alessandrina di profumi e prodotti per la cura del corpo nel 2021 ha raggiunto il record di 140 milioni di fatturato nel 2021, mentre pochi giorni fa ha perfezionato l’acquisto delle azioni proprie detenute da Barbara Paglieri. La storica azienda ha 215 anni avendo iniziato l’attività nel 1807 come negozio di creme, ciprie e belletti. Se Luigi fu il capostipite, Lodovico fondò la prima società nel 1876, poi subentrò un altro Luigi, quello che si inventò nei primi anni del ‘900 il borotalco Felce Azzurra. Due gli eredi: Mario e Aldo a capo dei due rami d’azienda. Oggi la Paglieri è un punto di riferimento in Italia nel settore della bellezza e dei cosmetici.