Carambola di auto nella notte in tangenziale

Asti – Carambola di auto poco dopo la mezzanotte sulla tangenziale di Asti all’altezza dell’uscita di corso Savona dove si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di ben quattro veicoli. Per consentire il soccorso alle persone coinvolte, una delle quali era svenuta all’interno di un’auto e la messa in sicurezza dei veicoli, due dei quali alimentati a GPL, s’è resa necessaria la temporanea chiusura della strada. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, anche la pattuglia notturna della Polizia Municipale di Asti che ha effettuato i rilievi del caso. Non sono ancora state rese note le condizioni delle persone ricoverate.