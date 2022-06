Le Elezioni minuto per minuto da Alessandria e (si fa per dire) da Acqui Terme, dove sono comodi

Alessandria- Dopo 85 sezioni su 93 (91,39%), mentre attendiamo da tre ore i dati ufficiali da quelli di Acqui che evidentemente sono andati a prendere il té coi pasticcini alla cremeria del corso, dobbiamo registrare che ad Alessandria invece, che sono puntuali e lavorano, grazie a una strepitosa rimonta, Abonante ha fatto il sorpasso e allunga. Non molla il ciociaro. Chissà con chi andrà al ballottaggio.

Acqui Terme – Per miracolo – sono le 11:11 di sera, ci è arrivato il 14° aggiornamento che noi pubblichiamo. Repetti è sempre in testa. Ma i dati ufficiali da Acqui non arrivano da tre ore. Boh? Solo alle 22:46 ci è arrivato il dodicesimo comunicato (con Alessandria eravamo all’ottantacinquesimo). Spumèti termali, Viva le Terme!

Sono le 23:21, siamo stanchi perché lavoriamo da 17 ore (abbiamo mangiato dei panini).

La democrazia costa e non da niente. Forse era meglio San Benito Martire da Predappio.

Buona notte.