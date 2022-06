Tacconi continua a migliorare e presto tornerà a casa

Alessandria – Una bella notizia: Stefano Tacconi, 65 anni, l’indimenticato portiere della Juve e della nazionale degli anni ottanta, dopo l’ictus che l’ha colpito un paio di mesi fa e il ricovero ad Alessandria, sta migliorando e il Direttore della Struttura di Neurochirurgia che l’ha in cura ha detto ai cronisti: “Poiché dall’esito della TAC la condizione di Stefano è risultata stabile, oggi è stato trasferito al Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione: ha già riacquisito una buona vigilanza, quindi i presupposti per un progressivo miglioramento ci sono. Naturalmente dovrà ancora eseguire dei controlli radiologici, ma dopo l’ultimo intervento non ha più problemi in sospeso”.