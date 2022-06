Elezioni: grandi manovre pre-ballottaggio, tutte le preferenze

Alessandria (Max Corradi) – In città c’è una calma piatta che nasconde tensione. Le grandi manovre sono ancora sottotraccia ma coi nervi scoperti fra Fratelli d’Italia e Lega mentre Giovanni Barosini se la ride perché ha avuto mano libera da Calenda. Nel Centrodestra, alla vigilia sicuro di vincere al primo turno, è la resa dei conti mentre si prova a trattare col terzo polo, leggi Calenda, leggi Barosini, l’assessore ai Lavori pubblici all’interno del centrodestra che a tre mesi dalla scadenza del mandato se n’è andato sbattendo la porta per lanciare un nuovo progetto politico, per cui potrà rientrare solo se Cuttica gli darà l’assessorato più importante: l’Urbanistica (può darsi, non capisco ma mi adeguo, chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me vien da ridere, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai, io speriamo che me la cavo, non so se è vero ma è giusto, fin che la barca va, nel dubbio, farò la cosa più giusta, chissà com’è la vita a colori). Barosini è l’ago della bilancia in quanto tra il 42% di Giorgio Abonante per la sinistra e il 40% del sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco del centrodestra, ci sono i suoi 4.806 voti. Inoltre è in atto un’altra resa dei conti, quella di storici esponenti locali rimasti fuori dal Consiglio comunale (l’assessore regionale Vittoria Poggio della Lega entrerà solo in caso di vittoria al ballottaggio). I vertici del Carroccio snocciolano statistiche per attutire il colpo, ma il colpo c’è stato, imprevedibile, tremendo, da KO.

Altra variabile è l’astensionismo che da sempre danneggia la destra, per cui al ballottaggio le truppe cammellate della sinistra saranno mobilitate in massa.

E se la Lega sta vivendo una crisi irreversibile, Fratelli d’Italia sono il primo partito della destra ma almeno cinque punti sotto i sondaggi nazionali.