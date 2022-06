Treni: Casale non è più isolata

Casale Monferrato – Ci vorranno altri duecento milioni in più nei prossimi dieci anni per il trasporto ferroviario in Piemonte, con la prospettiva di poter utilizzare i treni a idrogeno o, meglio, a metano. È stato deciso stamane a Torino a Palazzo Lascaris in Commissione Trasporti alla presenza dell’assessore Marco Gabusi. A settembre 2023 riapriranno due delle 13 linee ferroviarie sospese dal 2012: la Asti-Alba e la Casale-Mortara, mentre la riapertura della Novara-Varallo è in dirittura d’arrivo nei prossimi mesi. Inoltre da luglio saranno raddoppiate le corse quotidiane della Cuneo-Ventimiglia.