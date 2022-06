Così parlò Di Masi: “A Ovest niente di nuovo”

Aldilà delle minchiate che adornano certi giornali cartacei e on line, in questi giorni a casa Alessandria Calcio non è successo niente. O meglio: Di Masi ci ha voluto far sapere che di trattative in corso non ce n’è, quindi deciderà come, quando, con che uomini e con quali obiettivi organizzerà la prossima stagione agonistica. Inoltre, per chi fosse interessato a rilevare l’Alessandria Calcio, deve rivolgersi all’Avvocato Federico Restano dello Studio legale Weigman. Per cui magari ci fosse un gruppetto di tifosi mandrogni interessati, organizzino una cena aperta con relativa colletta che il numero di telefono del professionista lo troviamo noi.

Se poi il solito pennivendolo (o pennivendola) venduto scrive che Longo va a Siena o a Cosenza, o che Artico sia stato vicino al Cesena oppure, peggio ancora, che tal Enea Benedetto potrebbe diventare il nuovo proprietario del club mandrogno, pazienza. Questa è la prova che certe merde dovrebbero cambiare mestiere e non invece rincorrere i lettori con notizie palesemente false o, se autentiche, trafugate senza ritegno.

Temiamo che anche gli editori e i direttori di simili cialtroni (o cialtrone) pur pensandola come noi, siano invischiati in un mastico parasindacale che gli impedisce di fare pulizia.

Alcune considerazioni però le proponiamo invitando a fare mente locale.

Il mister, ad esempio, se vuole andarsene da qui, può farlo quando vuole ma, secondo noi, conta sulla possibilità che Di Masi gli conceda una robusta liquidazione perché probabilmente le società che nel frattempo si sono avvicinate a Longo, sentito il tenore delle richieste legate allo stipendio suo e del suo staff, sono scappate a gambe levate. Per queste ragioni, o Di Masi integra lo stipendio futuro del tecnico, oppure, dal punto di vista della retribuzione, per Longo la fuga diventerebbe una caporetto economica.

D’altra parte la nostra retrocessione è un problema che ha coinvolto tutti: qui da noi non hanno fallito solo gli altri ma pure lui.

Di Artico invece una cosa dobbiamo dire, che è legato contrattualmente ai Grigi ancora per due stagioni e, al momento, è in vacanza a godersi un periodo di vacanza. Chapeau! Vi sfido infatti a trovare un DS di una squadra professionistica che, in un periodo cruciale come questo, sia in ferie. Nonostante si stia decidendo la futura storia dei Grigi il nostro DS, per alcuni la garanzia dei valori grigi, tracanna birra Icnusa, quella locale, e magari chiude le serate con il Mirto o il Filuferro. Ci diranno i suoi aedi: ma poverino, non ha nessuna indicazione presidenziale. E che importa? Avrà mille pratiche aperte sulla scrivania e per alcune di quelle non ha bisogno di chissà quali input. Ve lo immaginate il massimo responsabile tecnico operativo di un’azienda che, quando ci sono problemi di rapporti proprietari, se ne va in vacanza anziché essere a disposizione e lavorare per l’azienda, comunque? Non è codificato il mestiere di “padrone”, è vero, ma quello di un DS o di un Direttore Generale sì. Sarebbe questa la professionalità del nostro DS e la sua attenzione nei confronti dei colori sociali e di una città che gli ha dato soldi, occasioni e fiducia incondizionata? A riguardo temiamo che, nostro malgrado, abbiamo avuto ragione nel fare certe valutazioni negative da un anno a questa parte sulla sua persona, i suoi atteggiamenti, le sue scelte e le sue priorità. In questo periodo però i suoi Provolini sui social stanno innalzando una cortina fumogena intorno alla figura del loro beneficiato-benefattore.

Chiuso per il momento questo penoso argomento che porterà, c’è da scommetterci, altri problemi di qual si voglia natura al club mandrogno, parliamo di due “tifosi eccellenti” i quali, come avevamo già sottolineato nel recente passato, hanno furbescamente tentato di raccogliere voti e preferenze elettorali sparando cazzate su Di Masi, da questi figuri ritenuto un comodo bersaglio da usare biecamente. A urne aperte i due bell’imbusti, di cui l’uno noto anche come amministratore pubblico trombato in una lista, e l’altro invece in un’altra lista che si proponeva invece come il “nuovo che avanza” (lui che ha l’età del dattero), sono stati rispediti al mittente oltre ogni più pessimistica aspettativa, messi in discussione dagli elettori sia come possibili amministratori che come persone. Come si dice: chi semina vento raccoglie tempesta.

Intanto voi due tornate a casina (con la “a”) vostra (con la “a”) a leccarvi (o farvi leccare, se preferite) le ferite. Ci vedremo alla prossima occasione, dunque, sperando, che nel frattempo, certe lezioni di correttezza e di educazione vi siano servite a qualcosa.