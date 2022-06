San Salvatore – Con questo sole stare in coda alle undici di mattina in autostrada è un martirio. Eppure è così all’entrata della galleria si San Salvatore Monferrato sulla A26 per chi deve recarsi in riviera. Ormai da diverso tempo, il tratto di A26 tra Casale e Alessandria è interessato da lavori che, all’altezza della galleria Olimpia di San Salvatore, hanno come conseguenza un doppio restringimento di carreggiata e un salto di senso di marcia. I disagi continuano e i cantieri restano.