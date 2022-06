Il dado è tratto, la vittoria sarà di Abonante con Barosini: Cuttica e il Centrodestra sono serviti

Alessandria (Max Corradi) – I dubbi sono svaniti, la riserva è stata sciolta, al ballottaggio ci sarà l’apparentamento tra Barosini e Abonante, e gli altri andranno a casa con le pive nel sacco. Questo, in sintesi, l’epilogo delle elezioni amministrative che tutti alla vigilia davano in appannaggio al centrodestra e invece il film, ancora una volta, è un altro. Giovanni Barosini, 62 anni romano, funzionario del ministero delle finanze in aspettativa, ha ottenuto un successo personale di rilievo con 4806 voti, per il 14,64%, una dote notevole che sabato 25 giugno 2022 al ballottaggio consentirà alla sinistra di Giorgio Abonante di distruggere l’armata della destra di Gianfranco Cuttica. La notizia dell’alleanza a sinistra è venuta proprio dalla segreteria di Azione – con buona pace dei Grillini – con una nota secca e chiara: “L’indicazione è di allearci col Partito democratico” fa sapere Andrea Calvi, della segreteria provinciale di Azione, che lascia però libertà di manovra allo stesso Barosini: “Sarà lui a decidere come ci muoveremo”. E visto che lui, Barosini, nel febbraio scorso ha mandato a quel paese il centrodestra dimettendosi da assessore per poi uscire sbattendo la porta, ha già risposto, e se due più due fa quattro, les jeux sont faits, rien ne va plus.