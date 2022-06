Ora l’autostrada A26 va anche a fuoco: non c’è peggio al peggio

Casale Monferrato – I Vigili del fuoco di Vercelli con l’aiuto di una squadra di Alessandria, sono dovuti intervenire a Casale Monferrato in missione di emergenza sulla A26, nel tratto tra i caselli Casale Sud e Casale Nord, per spegnere una serie di incendi scoppiati in alcune sterpaglie ai bordi dell’autostrada da mezzogiorno alle tre di oggi pomeriggio all’altezza del km 93 tra i caselli di Casale Sud e Nord. L’azione dei pompieri è stata eccellente e in grado di contenere un vasto incendio sviluppato in direzione di Gravellona Toce: hanno lavorato sia dalla sede dell’Autostrada che dalle strade di campagna che la lambivano, pochi metri più in basso. Ci sono volute due ore per avere ragione delle fiamme.