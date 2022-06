Serravalle Scrivia – Inferno in autostrada (ci sarebbe da stupirsi del contrario) sulla A7 Genova-Serravalle dove, a causa della solita riduzione della carreggiata per eterni cantieri nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, da stamane alle sette (ora sono le 13:00) persiste una coda che in tarda mattinata si è allungata tra Busalla e Ronco Scrivia, per un totale di oltre tre chilometri. Buon viaggio.