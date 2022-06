Deciso il finanziamento regionale per la bretella stradale Strevi-Predosa

Torino – Ieri la Regione Piemonte ha deciso di stanziare circa 400.000 euro a favore della Provincia di Alessandria per la realizzazione della bretella stradale che unisce Strevi a Predosa, attesa da molti anni, che favorirà la realizzazione del casello di Predosa sulla A26. Il finanziamento fa parte di un programma più ampio per una spesa complessiva di 1,250 milioni di euro che comprende cinque interventi, dalla messa in sicurezza della Sp6 a Piossasco, nel Torinese, alla variante della Sp589 tra Manta e Verzuolo, nel Cuneese.