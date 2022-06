Negati i servizi sociali all’amministratore condannato perché intascò i soldi del condominio

Serravalle Scrivia – Mario Balbi, 68 anni di Serravalle Scrivia, amministratore di condomìni condannato in primo grado con sentenza passata in giudicato per appropriazione indebita, non potrà godere della trasformazione della pena ai servizi sociali. Era stato denunciato nel 2013 dagli abitanti del Condominio Stazione, il “Palazzo Eur” di Serravalle Scrivia di cui era amministratore, in quanto era emerso che tra il 2008 e il 2011 si fosse appropriato di circa 80.000 euro del condominio. Nel processo di primo grado ad Alessandria, concluso con la condanna a Balbi a 2 anni e 4 mesi e a una multa di 1.500 euro, era stata resa nota una serie di errori nella gestione del condominio: mancanza di fatture, vari pagamenti a persone mai incaricate ufficialmente per lavori nel palazzo, altrettanti assegni dei quali lo stesso amministratore era beneficiario.