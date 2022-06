Penna Cadente: il copia-incolla lo facciamo tutti, ma non da facebook

Pur non avendo nel nostro DNA – al contrario dei pennivendoli che sono vestali del mainstream – il senso dell’indignazione, quando leggiamo falsità mastodontiche scritte da loro, ci stupiamo, in quanto è immorale che un giornalista dia dei pareri falsati, condizionando artatamente i lettori, come in certi articoli di commento sull’attuale situazione in cui versa l’Alessandria Calcio scritti da Penna Scadente, della serie: “[nella] prosecuzione (intesa come l’intenzione di Di Masi di continuare l’attività sportiva dei Grigi secondo logiche diverse rispetto al passato; ndr.) ci sta l’iscrizione (del club alla categoria di appartenenza cioè la Serie C; ndr) ma anche un’eventuale rinuncia che annullerebbe tutti i contratti in essere alleggerendo il peso della gestione”. Concetto ribadito anche su un noto quotidiano sportivo.

Significa che, per regolamento FGCI, quando un club passa dallo status di società professionistica a quello dilettantistico, decadono d’ufficio tutti i contratti in essere coi suoi tesserati. Se una società, quindi, retrocede dalla C in D, tutti i contratti sfumano.

La balla ciclopica, insopportabile, ingiustificabile, fuorviante, arriva quando Penna Scadente scrive di una possibile “rinuncia” della categoria da parte di Di Masi.

Non è vero.

Una società infatti, per regolamento, può decidere se iscriversi al suo campionato di appartenenza oppure no. Nel primo caso ok. Qualora invece il massimo rappresentante non voglia iscrivere la squadra al campionato che le compete per militare in categoria inferiore, decade l’affiliazione. Per cui Di Masi può decidere di iscriversi o meno alla C, ma non può assolutamente condizionare la sua iscrizione alla rinuncia della sua categoria d’appartenenza.

Possiamo anche capire perché qualche tifoso sia stato tratto in inganno. Infatti in un recente passato abbiamo visto squadre della nostra regione che, dopo aver vinto il campionato di Serie D, hanno rinunciato alla Serie C guadagnata sul campo rimanendo in D dove erano già, senza rinunciare alla categoria di appartenenza. Ma in quei casi, se si vanno a leggere le motivazioni ci si accorge che quei club erano impossibilitati a disputare una categoria professionistica per ragioni oggettive e dirimenti (ad esempio la mancanza d’uno stadio adeguato alla nuova categoria e la mancanza di spazi per adeguarsi alle normative vigenti). Abbiamo visto altre società che, pur non avendo strutture sportive adeguate, pur di accedere al calcio professionistico, hanno optato per giocare in stadi lontani dalle città rappresentate (Renate, Giana Erminio o lo stesso Pordenone in B).

Come al solito Penna Scadente scrive alla cazzo e la minchiata che ha dato alle stampe è tale per cui, se fosse vera, sarebbe destinata ad inasprire gli animi che, date le circostanze, sarebbe da evitare.

Magari la nostra pennivendola ha fatto il solito copia-incolla di qualcosa pubblicato su facebook (una delle sue fonti principali) senza controllare quanto ci fosse di vero, salvo gabellarlo per vero ai suoi poveri lettori.

Ma stavolta non funziona perché anche il suo editore e il suo direttore si sono resi conto di quale bestia sia Penna Cadente, per cui prima l’hanno demansionata e poi messa alla porta impedendole di entrare in “redazione”… si fa per dire, per poi dimezzarle lo stipendio, il tutto col beneplacito del sindacato di cui, peraltro, è autorevole rappresentante: il che è tutto dire!

Altro che vittima, questo è solo il minimo che le poteva capitare per i disastri irreparabili che ha fatto in trent’anni.