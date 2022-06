A fuoco due ettari di sterpaglie e bosco a Isola S. Antonio

Isola Sant’Antonio – Dalle 13 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona, insieme al personale dei distaccamenti volontari di Valenza e Mede sono intervenuti nel Comune di Isola Sant’Antonio per l’incendio di circa due ettari di sterpaglie e bosco. Sono presenti, inoltre, quattro squadre AIB (corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte) per le opere di spegnimento e bonifica, quest’ultima ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri di Villalvernia. Ancora ignote le cause dell’incendio.