Ai Mondiali di Scacchi over 50 anche l’ex campionessa che ha fatto causa a Netflix

Acqui Terme – La campionessa georgiana Nona Gaprindashvili, 81 anni (nella foto), da domani sarà ad Acqui per gareggiare al Campionato mondiale seniores di scacchi a squadre. Campionessa del mondo femminile dal 1962 al 1978, oggi è diventata nota anche al pubblico “pop” in quanto ha denunciato Netflix, colosso che ha prodotto la serie cult “La regina degli scacchi”, ambientata negli Anni ’60, dove una campionessa di scacchi di nome Beth Harmon aveva vinto molti campioni maschi. Gaprindashvili non ha gradito, dato che lei in quegli stessi anni aveva già abbattuto diversi colleghi uomini. I tornei in programma sono due, uno a squadre con atleti over 50 e 23 formazioni, l’altro per giocatori over 65 e 21 compagini. Le partite, da domani al 29 giugno, si terranno al Centro congressi di zona Bagni, che si trasformerà in una cittadella con decine di scacchiere allineate e bandiere. Oltre a Nona Gaprindashvili, ci saranno Nigel Short, che nel 1995 sfidò la leggenda Garry Kasparov per il titolo mondiale, e Michael Adams, entrambi nella squadra dell’Inghilterra. È una delle favorite della competizione, insieme all’Italia che gareggerà con Michele Godena, Carlos Garcia Palermo, Alberto David, Giulio Borgo e Fabrizio Bellia.