Sotto processo due medici dell’ospedale di Alessandria per il decesso di una paziente

Alessandria – Ha preso il via il processo a carico di Angelo Chiappano, medico del Pronto Soccorso e del ginecologo Ezio Capuzzo, entrambi dell’ospedale di Alessandria, imputati di omicidio colposo per il decesso avvenuto tre anni fa della professoressa Ingrid Vazzola (nella foto), di Bruno, docente dell’istituto Pellati di Nizza che morì insieme alla piccola che doveva partorire. La sera del 17 giugno 2019 era stata accompagnata dal marito all’ospedale di Alessandria perché aveva la febbre alta. La gestante fu visitata dal ginecologo di turno Capuzzo, che non ricoverò la donna in reparto: secondo quanto ipotizzato dalla procura, non avrebbe valutato la possibile positività al batterio. L’insegnante restò al Pronto Soccorso, perché la febbre non calava e continuava a non sentirsi bene. Il medico del turno notturno in Pronto Soccorso dispose un esame di emocoltura, poi, terminato l’orario di servizio, passò le consegne al collega Chiappano che dimise la paziente senza controllare l’esito del test sullo streptococco. Alla donna fu prescritto di curarsi con Tachipirina. Due ore dopo il marito riaccompagnò Ingrid in ospedale: la situazione era ancora più drammatica. Altri medici presero in carico la paziente, che fu sottoposta a parto cesareo d’urgenza ma sia lei che la figlioletta morirono. L’udienza è stata rinviata al 23 giugno.