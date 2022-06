Dalla Polizia di Stato – la Polizia di Stato ha concluso il “Progetto Icaro” dedicato agli studenti sulla sicurezza stradale

La Polizia di Stato in questi giorni, in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico, ha terminato la ventiduesima edizione del protocollo di sicurezza stradale denominato “Progetto Icaro”. I Poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria hanno incontrato gli studenti di I e II grado di Alessandria e Provincia, coinvolgendo 4 Istituti, con 19 classi, per un totale di 384 studenti, ritornando nelle scuole dopo due anni di emergenza sanitaria che ha imposto la divulgazione dei contenuti formativi in modalità webinar. Il progetto vede insieme Polizia Stradale e Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, uniti per garantire la prevenzione dalle condotte a rischio di incidenti stradali, unitamente, anche quest’anno, ad ANAS.

Il programma è stato focalizzato principalmente sul tema dell’assunzione di comportamenti a rischio alla guida, dovuti all’assunzione di droghe, alcol ma anche all’abuso di farmaci o semplicemente legati a distrazioni per uso smodato di smartphone e telefonini. Infine è stata data un’attenzione particolare alla nuova mobilità elettrica e ai pericoli che essa può creare.