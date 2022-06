Installato un impianto di recupero di energia termica all’ex Ilva di Novi

Novi Ligure – L’energia è essenziale per tutto e in questo periodo costa troppo. Ma all’ex Ilva di Novi hanno installato un innovativo impianto di recupero del vapore tramite due generatori di vapore capaci di estrarre calore dai fumi esausti di due forni di ricottura continua dell’acciaio, per la produzione di vapore surriscaldato per usi di processo e di acqua calda per il reintegro del circuito vapore. L’intervento è stato realizzato nell’ambito di un contratto a prestazione energetica (Energy Performance Contract), nel quale il risultato economico per RedEn è legato alla quantità di energia termica effettivamente recuperata e contabilizzata. RedEn, società CogenSave, subholding del Gruppo CogenInfra SpA specializzata nell’ottimizzazione energetica dei processi termici e operante principalmente nel settore industriale, ha recentemente concluso un importante intervento di efficientamento energetico presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia SpA di Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

L’operazione ha comportato la fornitura e l’installazione di

L’intervento mira a ridurre l’emissione di CO2 nell’ambiente ed il fabbisogno di gas naturale del sito produttivo, determinando un risparmio annuo di gas naturale di 2.850.000 Sm3 ed una riduzione annua delle emissioni di CO2 di 5.600 tonnellate.

“Questa misura per l’efficientamento energetico nasce nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione tra RedEn e il gruppo Arcelor Mittal, oggi azionista di maggioranza di Acciaierie d’Italia, per l’efficientamento energetico dei siti produttivi del gruppo – ha precisato Piermatteo Cai, CEO di RedEn – a testimonianza del fatto che RedEn è a fianco dei suoi clienti, investendo in soluzioni concrete per migliorarne la sostenibilità ambientale ed economica”.

“L’anno scorso il Gruppo CogenInfra ha completato l’acquisizione di Elettra Investimenti SpA, holding industriale operante nel settore della produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel fotovoltaico, per citare i settori principali – ha commentato Ilaria Cannata, Managing Director di CogenInfra S.p.A. – Tra i fiori all’occhiello di Elettra Investimenti, entrati nella famiglia CogenInfra, c’è proprio RedEn, che vanta una grande expertise nel campo dell’efficienza energetica, con importanti interventi in Italia e all’estero, e un team di professionisti con un know-how decennale. Siamo fieri di poter annoverare RedEn tra le società che fanno parte di CogenSave, la nostra subholding che attualmente raggruppa sette aziende specializzate nei servizi di efficienza energetica in ambito industriale ed agricolo” conclude Ilaria Cannata.

RedEn è una Energy Service Company che propone soluzioni per il recupero calore e la misura dell’energia termica nei processi industriali. Operante principalmente nel settore industriale e del teleriscaldamento, propone sia formule a prestazione energetica (Energy Performance Contract), che chiavi in mano.

CogenSave è la subholding del Gruppo CogenInfra SpA specializzata nei servizi di efficienza energetica in ambito industriale ed agricolo e che opera attraverso sette aziende. Oltre a RedEn, fanno parte di CogenSave ALEA, ESCo della cogenerazione industriale, APP Agro Power Plus, che si occupa di impianti a biogas/biometano, GEA, specializzata nella costruzione e O&M di impianti di cogenerazione industriale, LVP Lighting Venice Port che propone soluzioni di illuminazione rinnovabile per i porti, NOVAgreen, specializzata in impianti di microcogenerazione e SOLARX per il settore fotovoltaico.

Il Gruppo CogenInfra SpA opera in due settori principali: il teleriscaldamento urbano e l’efficienza energetica. È tra i maggiori player italiani per risparmio di CO2 e capacità di generazione green. CogenInfra nasce nel 2018 dalla visione condivisa di un management di esperienza ultradecennale e di un fondo infrastrutturale internazionale. Con un fatturato consolidato di oltre 90 milioni di euro, possiede e gestisce oltre 20 centrali di cogenerazione, tra cui 11 impianti di teleriscaldamento dislocati tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Umbria, 17 impianti di produzione fotovoltaica, 1 impianto di produzione di biogas ad Aprilia (LT) e 1 impianto innovativo di segnalazione per il Canale di Malamocco a Venezia. Complessivamente produce 217 GWh di calore e 245 GWh di elettricità, serve oltre 1.600 clienti e impiega 130 persone. Nell’ultimo anno ha investito oltre 100 milioni di euro nelle proprie attività, sia in abito di teleriscaldamento urbano sia in quelle per l’efficientamento energetico.