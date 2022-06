Un chimico al vertice di Iren

Genova – Luca Dal Fabbro è il nuovo presidente di Iren (la multiutility del Nord-Ovest) il triennio 2022-2024. L’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il presidente. Iren è presente anche in provincia di Alessandria dove collabora con varie realtà come Amag.

Chimico, da sempre convinto liberale, Luca Dal Fabbro è Executive Chairman di Renovit Spa e Vice-Presidente di Snam, la principale utility europea del gas naturale, dall’aprile 2019. È vice presidente del Circular Economy Network, progetto per promuovere lo sviluppo dell’economia circolare in Italia, e co-fondatore dell’Organizzazione per il Clima e l’Economia Circolare (OCCE) a Bruxelles. È general manager di INSO, azienda di ingegneria e costruzioni, e professore a contratto al Master in Business Administration alla LUISS a Roma. Dal Fabbro è anche nell’Advisory Board dell’Associazione amici di Aspen. Ha maturato un’ampia esperienza manageriale a livello internazionale in aziende energetiche e industriali come Amministratore delegato di Enel Energia SpA ed E.On Italia Spa, e manager di Techint e Procter&Gamble. Ha quotato con successo a Parigi, in qualità di presidente, la società di stoccaggio di energia Electro Power System S.A. È stato anche cinque anni consigliere indipendente di Terna SpA fino a marzo 2019. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Chimica alla I Università di Roma e un master in Politica Internazionale all’ULB Centre d’Etudes des Relations Internationales & Stratégiques a Bruxelles; ha anche studiato Advanced Management al MIT Sloan School di Boston. Ha scritto nel 2017 il libro “L’Economia del Girotondo” sulle sfide del cambiamento climatico e dell’economia circolare. Moris Ferretti è confermato nella carica di vice presidente e Gianni Vittorio Armani come amministratore delegato.