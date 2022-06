Calenda con Abonante, proprio come avevamo previsto noi di Alessandria Oggi

Alessandria (Max Corradi) – A meno di un colpo di scena suicida per Barosini, come avevamo previsto , il Pd può contare sull’appoggio dei calendiani, per cui è stato deciso che Azione andrà con il Pd. Quello che il solito fogliaccio illeggibile ha annunciato ai lettori di essere pronto a uno scoop con quel furbacchione di Giovanni Barosini che annuncerà con chi andrà nel prossimo quinquennio a Palazzo Rosso, in cambio di un posto da presidente del Consiglio Comunale e di un assessore per il suo rassemblement. Contro ogni previsione – ma anche lì noi di Alessandria Oggi avevamo previsto un primo posto per Abonante – il candidato del centrosinistra ha chiuso in vantaggio col 42,04%, mentre l’uscente di centrodestra Gianfranco Cuttica di Revigliasco si è fermato al 40,24% e deve dire grazie alle cappelle a raffica della Lega che in campagna elettorale non ne ha azzeccata una. Ma noi avevamo previsto anche questo facendo una semplice caratura delle forze in campo. Non dimentichiamo poi che Barosini s’è dimesso dalla giunta Cuttica. Non si torna indietro. A meno che qualcuno non abbia la faccia come il culo.