Mentre spengono l’incendio i pompieri trovano una donna carbonizzata in auto

Isola Sant’Antonio – Ieri avevamo riportato la notizia dell’incendio, oggi, nell’ambito dello stesso incendio, dobbiamo registrare il ritrovamento da parte dei pompieri impegnati a domare le fiamme, avvenuto ieri sera verso le nove in località Cascina San Pio in aperta campagna, d’un cadavere carbonizzato. Si tratta di una donna in un’auto completamente distrutta dalle fiamme. La vettura risulta essere di una donna di Sale di 82 anni scomparsa da casa nella giornata di ieri. Il marito ne ha dichiarato la scomparsa ieri pomeriggio e ieri sera, dopo la macabra scoperta, è stato sentito dai Carabinieri. Il cadavere della donna – irriconoscibile – era sul sedile posteriore di una berlina Peugeot. Gli uomini della Benemerita, coordinati dalla Procura di Alessandria, stanno ascoltando diverse persone per cercare di identificare la vittima e ricostruire l’accaduto.