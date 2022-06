Finalmente l’hanno capito: è meglio sterilizzare che sterminare i cinghiali

Roma – Finalmente quel fenomeno del ministro Speranza sembra aver capito che è più facile, meno costoso e più igienico sterilizzare i cinghiali invece di sterminarli. Al ministero hanno finalmente sbloccato la richiesta ferma da tempo per sperimentare l’uso per via orale del farmaco “GonaCon” per la sterilizzazione dei cinghiali per cui è finalmente uscito il bando per la selezione di un progetto di sperimentazione a fronte di uno stanziamento di 500.000 euro e la possibilità di finanziarne per un massimo di 250.000 euro a destinatario. Il GonaCon attualmente è un prodotto registrato negli Stati Uniti dove è stato studiato per il contenimento del cervo dalla coda bianca, ma non è autorizzato come medicinale veterinario in Europa. La sperimentazione statunitense è avvenuta sotto forma di trattamento iniettabile ma, su larga scala, è difficilmente praticabile nei confronti dei cinghiali. Di qui la sperimentazione per via orale, con l’installazione di apposite mangiatoie lungo le piste e vicino alle tane alimentate da mangime trattato con il contraccettivo che porta alla sterilizzazione degli ungulati che tanti danni stanno facendo ai raccolti. Mangiatoie cui possono accedere solo ed esclusivamente i cinghiali e non altri tipi di animali. I progetti dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Speriamo che anche a Torino si sveglino.