Il Gruppo Menci se ne va: certa la cassa integrazione in Acerbi

Castelnuovo Scrivia – Per i 43 dipendenti della Acerbi – Gruppo Menci il futuro è a tinte fosche. Infatti gli attuali titolari della storica azienda tortonese hanno confermato di voler lasciare lo stabilimento che loro del Gruppo Menci avevano acquisito tre anni fa. Ieri c’è stato un incontro tra la proprietà e i sindacati, alla presenza del sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani, durante il quale la dirigenza ha chiesto di poter proseguire l’attività fino a febbraio per ultimare i veicoli in lavorazione. Il Gruppo Menci ha già ottenuto una prima proroga di tre mesi del contratto di affitto era già stata ottenuta fino al 31 dicembre, ora ne hanno chiesta una seconda fino al 28 febbraio con l’impegno di lasciare libero lo stabilimento entro il 31 marzo in modo tale da evadere le commesse. Claudio Acerbi, proprietario del sito, ha detto che può lasciare 3 mesi in più a condizione che ci sia l’accordo sindacale. L’unica cosa certa è che il gruppo Menci ha annunciato di trasferire la produzione, il che vuol dire cassa integrazione per un anno.