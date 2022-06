Nel tratto della frana è prevista una galleria aperta per evitare rischi a chi transiterà sulla provinciale

Carrega Ligure – Sarà fatta saltare con l’esplosivo la frana del 2 maggio scorso lungo la Strada Provinciale 147 tra Cabella Ligure e Carrega Ligure in Val Borbera. Lo smottamento ha causato il movimento verso valle di 5000 metri cubi di roccia. Ne dovranno essere mossi altrettanti prima di avviare i lavori di rimozione dei detriti e arrivare alla riapertura della strada. Dalla Regione sono intanto arrivati 300.000 euro, anche se prima di settembre i lavori non saranno terminati. Al termine dei lavori urgenti c’è la progettazione d’una galleria aperta per garantire un passaggio sicuro ai veicoli, mentre si cerca di chiudere la prima parte dei lavori prima dell’arrivo della stagione fredda. Anche la strada che porta in Liguria è piena di buche ed è in pessime condizioni, ed esiste qualche problema per la raccolta rifiuti.