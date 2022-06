Casale Monferrato – La Novipiù JB Monferrato ha sottoscritto un accordo su base biennale con Nicolò Castellino che entra a far parte del roster a disposizione di coach Andrea Valentini per la prossima stagione. Guardia classe 2002, originario di Cuneo, ha giocato nella Granda Basketball, nella Novipiù Campus Piemonte, nel Basket Torino, in Olimpo Basket Alba, nel Langhe Roero Basketball.