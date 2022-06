Simone Paciotti trionfa a Sanremo

Sanremo – Doppio di Simone Paciotti (nella foto con la sua palafreniere Chiara) al campo ippico del Solaro di Sanremo. Il cavaliere, che si è stabilito a Sale, ha vinto due delle tre gare riservata ai Cavalli di sei anni nel Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli che si è concluso nella Città del Festival.

Simone Paciotti nel primo giorno si è imposto in sella ad Anastasia precedendo gli italiani Lorenzo Triarico, Luigi Crespi e Marco Bruno Zottino. Nel secondo caso si è imposto per soli 32 centesimi di secondo sul francese Kevin Canavese, seguito da Luigi Crespi e lo spagnolo Manuel Pinto. Il cavaliere alessandrino, titolare di una scuderia che porta il suo nome, ha anche sfatato una tradizione molto negativa che vede da lustri quasi sempre questa gara appannaggio da parte di stranieri. Paciotti è originario di Bracciano (Roma). Come tanti cavalieri professionisti ha girato molto ed è stato tesserato a Pavia, Asti, Varese e in Olanda. Ora, a 42 anni, ha deciso di mettere definitivamente le radici a Sale dove, due anni fa, ha allestito la scuderia che porta il suo nome. “Sono molto contento – afferma – di questa cavalla allevata da Teresa Fantoni. Mia storica allevatrice da 15 anni. Di Anastasia avevo cavalcato anche la madre”. Paciotti conserva ancora interessi nel Lazio ed è sempre impegnatissimo. Sembra proprio non avere tempo per coltivare altri hobby. “Ho una moglie – dice – e due figli. Oltre che occuparmi di loro e dei cavalli non riesco a fare altro”. Proprio oggi Simone è volato a Bruxelles. Per vedere nuovi cavalli. La stagione è cominciata al meglio. Oltre alle due vittorie di Sanremo, nei primi due weekend di giugno ha centrato altri quattro primi posti.

In Riviera c’erano, con lui, anche le allieve Michela Bergadano, 26 anni di Novi Ligure, Camilla Bosio, 23 anni di Valenza, e Bianca Ciocca, 20 di Broni. La Bosio ha ottenuto un brillante terzo posto in una C135 e addirittura un quarto in C140, vale a dire una delle gare più impegnative.

La manifestazione è stata organizzata dalla Società Ippica Sanremo presieduta da Maria Grazia Valle Valenzano Menada.