Il “Giallo della Casetta” e dell’insediamento del Polo Logistico al Quartiere Europa

Alessandria – Ci segnalano che – all’ultimo momento – ieri sera è stata negata la sala del Circolo “La Casetta” del Villaggio Europa per una riunione fra i cittadini del quartiere che hanno fatto ricorso al Tar contro la decisione presa dalla Giunta di Centrodestra retta dal sindaco Gianfranco Cuttica dell’insediamento del polo logistico, approvato lo scorso 21 aprile dal consiglio comunale, previsto proprio nella zona. La realizzazione prevede un traffico enorme di camion in entrata e in uscita. All’incontro avrebbero preso parte i firmatari del ricorso e l’avvocato Massimo Grattarola. Secondo attendibili indiscrezioni, la decisione dei responsabili de La Casetta sarebbe dovuta alle pressioni della Giunta Cuttica su richiesta di alcuni assessori per cui all’ultimo momento è stata ritirata la concessione della sala. “La logistica è sicuramente molto importante per Alessandria – ci ha detto un partecipante alla riunione – ma scegliere un quartiere residenziale e densamente abitato per piazzare un centro attrezzato di smistamento e stoccaggio di tonnellate di merce con un enorme traffico di mezzi pesanti in entrata e in uscita, è un’idiozia. Con tutte le aree di cui dispone la nostra città che conta addirittura 14 sobborghi – ha concluso il nostro interlocutore – proprio qui dovevano prevedere questa roba”?

(foto tratta da Internet)