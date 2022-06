Si attende il test del Dna per identificare la donna morta carbonizzata in auto

Isola Sant’Antonio – Non è stata ancora identificata la donna trovata dai Vigili del Fuoco morta carbonizzata sul sedile posteriore di un’auto. Si sa solo della scomparsa da casa risalente a lunedì scorso della professoressa Norma Megardi, 75 anni, insegnante di inglese residente a Sale, molto attiva in paese e impegnata nel volontariato, che ha fatto perdere le sue tracce. Tuttavia l’utilitaria distrutta dalle fiamme è una Opel intestata a lei. Una situazione apparentemente chiara per cui attende però iul test del Dna per accertare l’identità della vittima. Intanto gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell’auto attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza attive nella zona. La donna scomparsa è originaria di Sale, aveva vissuto diversi anni in India col marito, dirigente di un’azienda del settore petrolifero. Raggiunta l’età della pensione, la coppia si è trasferita a Sale dove Norma ha continuato le sue attività nel sociale.