Siccità: denunciato ladro d’acqua

Bereguardo (da La Provincia Pavese) – Dopo la siccità, la “guerra dell’acqua”. Un agricoltore di 43 anni di Bereguardo (Pavia) è stato denunciato dai carabinieri per aver manomesso per due volte la paratìa di un canale per garantite una maggiore quantità di acqua ai propri terreni. La segnalazione è arrivata dal “Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi” e quando i tecnici hanno chiuso la fornitura d’acqua al 43enne e l’hanno ripristinata secondo i quantitativi previsti, l’agricoltore ha nuovamente danneggiato il lucchetto con un flessibile e ha aumentato il flusso idrico a proprio vantaggio.