A sei anni dall’inizio lavori riaperto il ponte sulla ferrovia

Valenza – San Benito Martire da Predappio l’avrebbe restaurato in sei mesi, ma, dati i nostri scadenti reggitori della Cosa Pubblica sei anni, tutto sommato, non sono troppi. Ci riferiamo alla rimessa in pristino del ponte sulla ferrovia accanto alla stazione. Mercoledì sono state postate su facebook le foto del ponte riaperto. Rfi nel 2016 faceva presente che la struttura non era più agibile per cui s’era deciso di chiuderla per effettuare i lavori. Con la gara indetta dal Comune i lavori erano stati affidati a un’impresa di Reggio Calabria nel 2020, ma erano state coinvolte anche società del gas e di elettricità. Al primo step di intervento con la travata da montare sul ponte, la gru che era stata chiamata sul posto non era riuscita a sollevarla. Altre due o tre disdette erano capitate in altri appuntamenti fissati con Rfi, perché per procedere a quelle verifiche era necessario che bloccare il traffico dei treni. Dopo l’avvento della nuova amministrazione, sembrava potessero bastare ancora pochi mesi per arrivare alla riapertura del cavalcaferrovia, invece i tempi si sono allungati (?).