Anziano automobilista di Asti imbratta la casa del vigile che l’ha multato

Tronzano – “Non finisce qui” deve aver pensato quell’automobilista di 77 anni che ha dovuto pagare una multa per la quale non era d’accordo. Gliel’aveva fatta un vigile di Lamporo, un piccolo Comune di 500 abitanti che si trova tra Crescentino e Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, a circa 50 chilometri da Asti. Per vendetta si è messo in auto nottetempo e ha guidato dall’Astigiano, dove risiede, fino a Tronzano dove abita il vigile e con della vernice si è accanito sulla casa del padre. Per questo è stato denunciato dai carabinieri in quanto deve rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. A inchiodarlo le telecamere che verso le 3 di notte hanno notato il passaggio di un’auto, di proprietà del 77enne, e poi l’anziano che scendeva con una latta di vernice e si dirigeva verso la dimora storica. Così l’uomo è stato convocato in caserma. Ha detto di aver agito per rabbia dopo una contravvenzione di 600 euro, che gli era stata fatta da un agente della polizia locale di Lamporo. Si trattava del figlio convivente dell’anziano proprietario della casa storica di Via Lignana a Tronzano di fianco al Municipio (nella foto).