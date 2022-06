Alessandria – Un barbone è stato segnalato alla Polizia Municipale di Alessandria in quanto sorpreso a dormire in uno scantinato di un condominio di un alloggio di via Martiri della Benedicta, in difficili condizioni igienico-sanitarie. Sono subito stati allertati Asl, servizio di igiene mentale, Unità di Strada, Cissaca, che si sono recati sul posto per procedere con urgenza, ove ne sussistano le condizioni, allo spostamento della persona in uno spazio adeguato per dormire.