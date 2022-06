Contrordine: si può andare per torrenti col kit antipeste

Torino – Non hanno le idee molto chiare i nostri amministratori pubblici in quanto, dopo il divieto di balneazione lungo i corsi d’acqua di Piemonte e Liguria in zona rossa, ora si può andare al bagno solo con un kit anti peste suina che dovrà essere distribuito sul territorio dai Comuni. Lo ha stabilito l’assessore Genesio Icardi della Regione in una nota inviata ai sindaci della zona infetta alessandrina, che da giorni attendevano chiarimenti sul divieto di frequentare torrenti e laghi. Secondo i nostri amministratori regionali la frequentazione dei corsi d’acqua è paragonabile al trekking e alla pesca, mentre i sindaci, tramite ordinanza, dovranno indicare quali tratti sono utilizzabili, che questi vanno segnalati con una cartellonistica e che in ogni parcheggio deve essere presente un erogatore per la distribuzione del disinfettante per le scarpe. Il kit anti Psa potrà essere ritirato dai sindaci nelle sedi Asl di Novi e Acqui e gli stessi dovranno installare contenitori per i rifiuti nelle aree dove si potrà fare il bagno.