Denunciati due ladri croati

Alessandria – Il personale della Sezione Volanti è intervenuto su segnalazione d’un presumibile tentativo di furto in appartamento posto in essere da un uomo e una donna. Il pronto intervento degli operanti, permetteva di rintracciare nelle immediate vicinanze del luogo indicato i soggetti segnalati trovati in possesso di cacciaviti e grimaldelli. I due, di nazionalità croata, erano fermati e accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine per loro scattava la denuncia in stato di libertà per concorso in tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.