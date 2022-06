Donna carbonizzata: fermato presunto assassino

Alessandria – Questa notte la Procura della Repubblica di Alessandria ha disposto il fermo d’un giovane di 23 anni gravemente indiziato dell’omicidio della donna carbonizzata, non ancora identificata, trovata dai Vigili del Fuoco sul sedile posteriore di un’utilitaria Opel completamente distrutta dalle fiamme in un’area ricca di sterpaglie in località Cascina San Pio nel Comune di Isola Sant’Antonio nel tortonese. In questa vicenda è pertinente la scomparsa da casa risalente a lunedì scorso della professoressa Norma Megardi, 75 anni (nella foto tratta da facebook), insegnante di inglese residente a Sale, molto attiva in paese e impegnata nel volontariato, di cui si sono perse le tracce. L’utilitaria distrutta dalle fiamme è intestata proprio a lei e al marito. Una situazione apparentemente chiara per la quale, tuttavia, si attende ancora il test del Dna per avere la certezza che la vittima sia proprio la signora Megardi, sposata con Orio Andrini e madre di Victor, 40 anni, cantante lirico. Il giovane fermato è stato individuato grazie alle indagini che sono iniziate subito dopo il ritrovamento del cadavere carbonizzato. Gli inquirenti ritengono che l’auto sia arrivata lì guidata da qualcuno con dentro il corpo della donna già senza vita. La zona si trova vicino a un terreno che l’ex insegnante di inglese aveva dato in gestione proprio al reo confesso, figlio d’un poliziotto, che vive in cascina col nonno Carlo Ferrari di 80 anni. In paese lo descrivono come un tipo taciturno. Da qualche mese era in ritardo coi pagamenti dell’affitto. Una questione di poco conto che era qualche volta sfociata in accese discussioni con la Megardi, ma nulla di più. Non c’è traccia infatti in Comune di contenziosi o dissidi sulle proprietà elencate nel catasto. Un debito di appena 2.600 euro che in poche ore però si sarebbe trasformato in uno dei possibili moventi dell’omicidio. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria che conducono le indagini hanno sequestrato dalla cascina dove abita l’indagato diversi oggetti e tracce che potrebbero costituire ulteriore fonte di prova. Secondo quanto ricostruito finora ci sarebbero anche delle immagini riprese lunedì pomeriggio dalle telecamere di videosorveglianza disposte in alcuni punti della zona che mostrano l’auto mentre transita vicino a una cascina e si arresta a un bivio. Un percorso che la donna faceva spesso. Passava di lì per portare da mangiare a due cani abbandonati che trovavano riparo proprio vicino all’azienda agricola, in quel fabbricato rurale sempre di proprietà dell’insegnante.

Quel giorno però la donna non è più tornata, da quel momento sembra essere scomparsa nel nulla.

La signora Norma era benvoluta a Sale, il suo paese d’origine, dove è tornata ad abitare una volta raggiunta l’età della pensione dopo aver vissuto diversi anni in India col marito, dirigente di un’azienda del settore petrolifero. Era un ex insegnante di inglese, si era sempre dedicata con grande impegno al volontariato. Una persona senza ombre e senza disagi, se non quel piccolo credito che non riusciva a riscuotere e che da qualche tempo la preoccupava. Nel corso dell’interrogatorio, reso spontaneamente, il fermato ha rilasciato dichiarazioni confessorie e agevolato il prosieguo delle indagini. I reati contestati sono quelli di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Sarà posto al giudizio di convalida del giudice per le indagini preliminari di Alessandria nella giornata odierna.

Aggiornamento delle 12:30

Importanti novità sulla vicenda della donna trovata carbonizzata lunedì in auto. Secondo attendibili riscontri l’Orlandi si sarebbe incontrato davanti alla cascina lunedì con la signora Megardi per pagare l’affitto. Ma la donna avrebbe preteso tutti gli arretrati che l’Orlandi non aveva. Di lì una lite furibonda, l’ennesima, per cui ci sarebbe stato un parapiglia e la signora Megardi sarebbe scivolata cadendo e sbattendo violentemente la testa su una pietra. Questa è l’ultima volta che è stata vista.

Luca Orlandi, che è già stato trasferito nel carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria, si è presentato spontaneamente avanti il Pubblico Ministero per rendere ampia confessione.

Ieri anche i suoi genitori si sono presentati spontaneamente per deporre in merito ma per motivi di tempo l’interrogatorio s’è svolto stamane.