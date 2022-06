Moto contro auto: l’automobilista chiama il 118, centauro all’ospedale

Nizza Monferrato – Non sarebbe in pericolo di vita il giovane motociclista di 17 anni residente in città che ieri pomeriggio con la sua Betamotor 125 si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta condotta da un uomo di 60 anni. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro l’automobilista alla guida della Fiesta, illeso, ha chiamato l’ambulanza. Il giovane è stato soccorso da medico e infermiere e poi trasportato all’ospedale di Asti. Lo schianto è avvenuto in località Valle San Giovanni, al confine tra Nizza e Calamandrana. Sono subito intervenute le pattuglie della polizia stradale e della polizia municipale di Nizza. Per ricostruire la dinamica e delineare le responsabilità, gli agenti della stradale hanno già interrogato l’automobilista al volante della Fiesta e le persone che sono arrivate subito dopo l’impatto. Appena possibile, sarà sentito anche il giovanissimo conducente della moto.