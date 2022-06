Pubblicazione per estratto della sentenza di condanna di Andrea Guenna nella qualità di direttore responsabile di www.alessandriaoggi.info per diffamazione a mezzo stampa

“Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Alessandria

Il Giudice monocratico di Alessandria ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura della seguente SENTENZA nei confronti di Guenna Andrea nato a Genova il 10/06/1953 imputato

art. 595 co. III c.p. perché, offendeva la reputazione di Luisa IOTTI, dirigente del Settore Servizi alla persona e alla comunità del comune di Tortona redigendo di suo pugno due articoli, che firmava con lo pseudonimo di Piero GIACOBONE e pubblicava il 7 ed il 22.11.2014 sul giornale on line Alessandriaoggi.it di cui era anche direttore responsabile. In particolare, in entrambi gli articoli scriveva che Luisa IOTTI era il contatto del monsignore Giorgio PRUZZI all’interno del comune di Tortona, contatto che avrebbe consentito a FAMA FANTASMA s.r.l. (azienda di Voghera sostenuta dal predetto PRUZZI) di aggiudicarsi, rispetto ad un nutrito gruppo di concorrenti, l’assegnazione della gestione del teatro comunale di Tortona. In Alessandria in data 07 e 22.11.2014″

“P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. DICHIARA GUENNA Andrea responsabile dei reati a lui ascritti e per gli effetti, sussunti i reati medesimi entro il vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente rispetto la contestata aggravante ed aumentata la pena ai sensi dell’art. 81, comma 2, c.p. lo condanna alla pena di € 1.000,00 (mille/00) di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 9, L. n. 47/1948 CONDANNA GUENNA Andrea alla pubblicazione, per estratto ed a proprie spese, sul sito internet del Giornale “Alessandriaoggi”, della presente sentenza.

Visto l’art. 538 c.p.p. CONDANNA GUENNA Andrea a rimuovere dal sito internet del Giornale “Alessandriaoggi”, gli articoli dall’imputato medesimo pubblicati rispettivamente in data 7 novembre 2014 e 22 novembre 2014 nelle parti oggetto di imputazione.

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p. CONDANNA GUENNA Andrea al risarcimento dei danni dalla persona offesa, costituita parte civile, IOTTI Luisa subiti quale conseguenza dei reati in suo danno consumati rimettendo per gli effetti le parti innanzi il Giudice civile competente a conoscere del relativo giudizio per la relativa liquidazione, previa condanna di GUENNA Andrea al pagamento in favore della persona offesa, costituita parte civile, IOTTI Luisa medesima, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Visto l’art. 541 c.p.p. CONDANNA GUENNA Andrea al pagamento delle spese processuali dalla persona offesa, costituita parte civile, IOTTI Luisa nel presente giudizio affrontate che si liquidano in Euro 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 70,58 (settanta/58) a titolo di esposti. Alessandria, lì 25 novembre 2020.”

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino in data 15.3.2022.