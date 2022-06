Auto contromano in A7 tra Gropello Cairoli e Casei Gerola: due morti e tre feriti

Pavia (Davide Maniaci di Corsera) – Le auto distrutte, accartocciate, dopo lo scontro frontale. Un Suv bianco schiacciato sul guard rail e una station wagon grigia sventrata, in corsia d’emergenza. I detriti delle carrozzerie disseminati sull’asfalto, resti sparsi per decine di metri, a testimoniare la violenza dell’impatto. Alle 14.50 di domenica 26 giugno il traffico dell’autostrada A7 Milano-Genova si è paralizzato davanti a un incidente drammatico. Un’auto che viaggiava contromano si è scontrata con una seconda vettura che procedeva regolarmente in direzione del capoluogo ligure. Un terzo veicolo non è riuscito a fermare la sua corsa ed è finita contro i mezzi già incidentati. Il bilancio è di due morti — i conducenti delle prime due auto, deceduti sul colpo, che non avevano passeggeri a bordo — e di tre feriti, i componenti di una famiglia, papà, mamma e figlio di 4 anni. Weekend da bollino rosso per il traffico delle vacanze nel tratto Pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova, il dramma si è consumato sulla carreggiata che porta a Genova: lo schianto è avvenuto tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, all’altezza di Silvano Pietra. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli agenti dalla polizia stradale di Milano-Ovest Assago. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con l’elisoccorso arrivato da Alessandria, che hanno accertato i due decessi e trasportato in ospedale i tre feriti: un uomo di 35 anni (prelavato dall’elicottero e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano), la compagna di 34 e il figlio di 4 anni, accompagnati con l’ambulanza in codice verde all’ospedale San Matteo di Pavia. Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è stato chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova. Lungo la A7 si registrano pesanti rallentamenti, in entrambe le direzioni, con code chilometriche.